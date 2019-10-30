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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

Yeneroğlu açıklama

( ANKARA ) ANKARA

İstifa Basın Toplantısı Toplantı 


- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Parti içerisinde huzursuzluklar yaşadığını belirten Yeneroğlu, “28 Ekim 2019 tarihinde bu süreci daha fazla sürdürmek hem makama karşı saygısızlık olur, konuştuğum taktirde saygısızlık olarak algılanabilecek meselelerde konuşmadığım taktirde kendi prensiplerime saygısızlık olarak değerlendireceğim ortamda Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği ile ilgili istifamı Sayın Cumhurbaşkanımıza gerekçelerimle arz ettim. Ondan sonra geçen süreyle ilgili arkadaşlarımla değerlendirme yaptım" diyerek istifa ettiğini söyledi.

(AUÖ-BC-CC-Y)
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