AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Demokrasilerde istifa da bir erdemdir”

-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan açıklamaları



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulu’nun temel atma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Demokrasilerde istifa da bir erdemdir. Demokrasilerde hesabı kendi ekibinle birlikte vermek de bir erdemdir” dedi.

Çanakkale’de, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulu’nun temel atma töreni gerçekleşti. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra protokol konuşmaları geçildi. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Demokrasilerde seçim esastır. Ülkemizde halkın iradesi ne ise baş tacıdır. Halkımız ne istemişse kimi istemişse asla mazeret üretmeden saygı duymakta bizim görevimizdir. Söylemiştik, seçilsek de seçilmesek de halkımızın dediği baş tacı. Ama demokrasilerde istifada bir erdemdir. Demokrasilerde hesabı kendi ekibinle beraber vermek de bir erdemdir. Ümit ediyorum, Çanakkale’mize layık olmadığını kamuoyunun takdir ettiği Türkiye’de önemli oranda oy kaybeden herkesin de vatandaşla olan ilişkisine dikkat edeceğine istifa müessesi başta olmak üzere tüm bu tarz demokratik kurumların gözden geçireceklerini ümit ediyorum. Yoksa sürekli aynı şeyleri yapıp da başka sonuçlar beklemek akıllı ve makul insanların tavrı olmaz. Biz yeni şeyler söyleyeceğiz. Yeni iddialar ortaya koyacağız. Çanakkale’mizin de Türkiye’mizin de büyümesi için çok yoğun mesai harcayacağız” dedi.

Eğitimin çalışmalarında, ülkede en özel başlıklardan bir tanesi olduğunu ifade eden Turan, “Bugünde eğitimimizle birlikte önemli bir adım atıyoruz. Eğitim ideolojik kavgalara, yanlış hesaplara heba edilmeyecek kadar kıymetli bir iş. Eğitim her şeyimiz, geleceğimiz. Çanakkale’mizde 1 tane Fen Lisemiz vardı, bu sene 5 Fen Lisemiz var. Merkez, Biga, Ayvacık ve Çan olmak üzere, Gelibolu’da da açılıyor. Eğitim hepimiz için vazgeçilmez değerlerimizden bir tanesidir. Bugün önemli bir adımın gerçekleşmesi için bir aradayız. Bu dönemde okullarımız başta olmak üzere bölgemize planladığımız tüm adımları atmak istiyoruz. Seçimlerde ne vaat ettiysek o bizim namusumuz, o bizim görevimiz. Hepsini yapacağız. Liman sözlerimiz var. Okullar var. Hastaneler var. Batır turizmiyle ilgili yapacaklarımız var. Yollarımız var. Gençlerimize spor salonları borcumuz var. Ama ne demişsek yapmak için çok büyük gayret sarf edeceğiz. Bu millet bizi mahcup etmedi. Bizde bu millete layık olmak için elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 1 yıl içinde tamamlanması planlanan, 9 milyon 717 bin TL’ye mal olacak ve 16 derslikten oluşacak Ticaret Borsası İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulu’nun temel atma töreni yapıldı. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce tarafından yaptırılan duanın sonrasında Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve protokol protokol üyelerinin butona basmasıyla ilk harç döküldü.

