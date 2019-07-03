AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak' - TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak" - TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşmasıAK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmak." dedi.
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