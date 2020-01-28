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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Elazığ depremi için kampanya başlattıklarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Elazığ depremi için kampanya başlattıklarını açıkladı

Bostancı açıklama

( ANKARA )- Bostancı:- “Biz de AK Parti Grubu olarak dayanışma içinde bulunmak ve katkı sağlama k adına bir yardım kampanyası başlatıyoruz“ ANKARA

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- AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Biz de AK Parti Grubu olarak dayanışma içinde bulunmak ve katkı sağlamak adına bir yardım kampanyası başlatıyoruz“ dedi.
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, AK Parti Grubu’nda Elazığ depremine ilişkin açıklama yaptı. Bostancı, Türkiye’nin fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatarak, 41 vatandaşın hayatının kaybettiğini ve bin 607 vatandaşın ise hastanelere başvurduğunu ifade etti.
Bostancı, “13 bin 300 binaya yönelik çalışma yapıldı. Bunların 4 bin 600’ünde her hangi bir hasar olmadığı, binden fazla az ve orta derecede hasar olduğu, 3 bin 600 binada da ağır hasar olduğu görüldü.
Yüzün üzerinde binanın yıkıldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı. Bostancı, şunları kaydetti: “Elazığ ve Malatya depreminin ardından devlet herkesin yardımına koştu. Tabii bu devletin asli görevi. Devletin yaptığı maddi manevi yardımlar var. Vatandaşlarımızı çok büyük kadir şinaslık gösterdiler. Vatandaşların çeşitli hesaplarında topladıkları rakamlar var. Devletin acil olarak gönderdiği paralar var. Biz de AK Parti Grubu olarak dayanışma içinde bulunmak ve katkı sağlama k adına bir yardım kampanyası başlatıyoruz.“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği olup olmadığına dair soruya, Bostancı, “Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti grubu olarak bu kampanyayı hemen başlatmanız konusunda bu talimatı iletti. Sayın Cumhurbaşkanını da bu kampanyaya destek verecek. Yardımlar için alt limit üst limit belirlenmiyor. Bu bir gönül ve dayanışma işidir” şeklinde konuştu.
Vatandaşların katılıp katılamayacağına ilişkin soruya Bostancı, “Hesap numaramı açık vatandaşlarımız da elbette buna katılabilirler ama AK Parti olarak düzenlediğini bir kampanya. Şüphesiz gideceği adres aynı adres” diye konuştu.
Deprem paralarına 34 milyar dolar nereye gittiğine dair Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin olarak bostancı, “Bütçeyi bilenler herhangi bir ad ve isim altında’ şu iş için vergi topluyoruz’ tarzında düzenleme olamayacağını 50218 sayılı kanunun 13. Maddesi hususi şekilde b.u tür verginin toplanamayacağını ifade ediyor. Deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve gönderilecek gibi tarzında bir düzenleme yoktur. Bütçede çok ciddi biçimde birikenler depreme yönelik hazırlıklar için harcanmaktadır” ifadelerini kullandı. Banka adı: Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesi Hesap adı: TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi Hesap IBAN: TR91 0020 9000 0010 2327 0000 18 Açıklama: TBMM AK Parti milletvekilleri (Elazığ ve Malatya) deprem yardım kampanyası (AUÖ-BC -
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