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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: '(Yavaş) Sahte senet kullanan aday Ankara'ya yakışır mı' - ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: '(Yavaş) Sahte senet kullanan aday Ankara'ya yakışır mı' - ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "(Yavaş) Sahte senet kullanan aday Ankara 'ya yakışır mı" - ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuşması - " Ankara sessiz kalmayacaktır"Mansur Yavaş'ın CHP'den belediye başkan adayı olarak gösterilmesini eleştiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bırakın herhangi bir partiden aday olmayı, herhangi bir siyasi partinin kapısının önünden geçmemesi gereken bu zat CHP tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilmiş. Hakkında bir iddianame hazırlanmış, iddianame de çok ciddi suçlamalar var. Nedir bu suçlamalar? Görevi kötüye kullanma suçlaması. Kişilerin huzur ve sükunun bozma suçlaması. Şimdi bununla ilgili çıkıp bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Ankara bu haksızlığa, kendisine karşı bu saygısızlığa sessiz kalmayacaktır. 31 Mart gecesinde çok güçlü bir cevap verecektir.Sahte senedi işleme koyan, hakkında göreve kötüye kullanmaktan huzur ve sükunu bozmaktan dolayı iddianame hazırlanmış bir aday dahi Ankara 'ya yakışmamaktadır. Bu Ankara 'ya büyük bir saygısızlıktır, büyük bir haksızlıktır, Ankara buna asla geçit vermeyecektir, böyle bir ismin gözbebeğimiz olan Ankara 'nın başına geçmesine asla ve asla müsaade etmeyecektir. Ankara lı hemşehrilerimizin basireti ve feraseti bu konuda en büyük güvencemizdir."

Sükun Başkan Adayı Basiret Siyasi Parti Feraset 

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