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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in AA yılın fotoğraflarını oylamasıAK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Genel Sekreter Fatih Şahin, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Tanklar dalış turizminde" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdiANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Şahin, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.Şahin, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Şehit Dalış Turizmi Muhabir Yurt Dışı Gori 

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