AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakının karşısında olan partileri ‘Bremen Mızıkacılarına’ benzetti

-PARTİLİLER DETAY

-KONUŞMA



( SAKARYA )- Kurtulmuş: “Milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla cumhur ittifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır” SAKARYA



- AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla cumhur ittifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sakarya’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. Kalabalık partililer tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra partililere seslendi. “Kuvvetli hale getirmek için mücadele ediyoruz” AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir ittifaktır. Tabiri caizse bremen mızıkacıları dediğimiz bir koro halinde gelişmiş olan bir ittifaktır. Kimin ne dediği kimin ne istikamette gittiği belli değildir. CHP ile HDP’nin, İYİ parti ile SP’nin nasıl birbirine benzerliklerinin olduğunu bizde anlamakta zorluk çekiyoruz. Herhangi bir siyasi konuda ortak hedefleri, ortak fikirleri ortak yönelimleri olmayan nitelikleri irtibari ile dünya görüşleri irtibari ile siyasi tercihleri irtibari ile taban tabana zıt olan bu partilerin maalesef bir noktada ortaklık oluşturduğunu görüyoruz. O da şu; Tayyip Erdoğan gitsinde, AK Parti gitsinde nasıl giderse gitsin. İnşallah milletimiz sandıklarda bu tabiri caizse benzemezler ittifakına bir şekilde geçit vermeyecek, yol vermeyecek ve oylarıyla AK Parti’ye, Cumhur İttifakını sandıklardan birinci çıkaracaktır bunu ümit ediyoruz. Türkiye’nin başka yerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Allah’ın izni ile milletimiz Cumhurbaşkanımızı ve onun ortaya koymuş olduğu güçlü bir Türkiye hedefini benimsemiş bir şekilde kararını verecektir. Son çalışmalarımızla da milletimizin kararını bir şekilde daha kuvvetli hale getirmek için mücadele ediyoruz” dedi.



