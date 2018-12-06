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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın AA fotoğraflarını incelemesi - Detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın fotoğraf oylamasından görüntülerAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Usta, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Usta, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde, Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını seçen Usta, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Muhabir Gori 

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