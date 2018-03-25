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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ünal ve Kan - AK Parti 6. Olağan İl Kongresi - TRABZON

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ünal ve Kan - AK Parti 6. Olağan İl Kongresi - TRABZON

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan'ın konuşmnasıAK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: - "Biz büyük dirilişin, yüce bir dirilişin 2023, 2053 ve 2071'de devam etmesi için bugün koşu bittikten sonra da koşan atlar gibi yolumuza devam edeceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Kan: - "Elimizdeki nimetin farkında mıyız, bilmiyorum ama bizim başımızda 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen, sadece kendi ülkesinin insanlarının haklarını değil, bütün dünya mazlumlarının hakkını savunan kıymetli bir lider var"TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz büyük dirilişin, yüce bir dirilişin 2023, 2053 ve 2071'de devam etmesi için bugün koşu bittikten sonra da koşan atlar gibi yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Ünal, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.Salondakilere seslenen Ünal, "Bir Kahramanmaraşlı olarak Kahramanmaraş'tan size selam getirdim çünkü Maraş ile Trabzon 'un ayrı bir hukuku, ayrı bir muhabbeti vardır. Biz istiklal ve istikbal şehri olarak Trabzon 'u Fatih'in fethettiği günden beri kardeş biliriz. O günden beri ruh ikizi olarak görürüz ve biz Trabzon 'u medreseleriyle biliriz, ilmiyle amil olan insanların şehri olarak biliriz ve biz Trabzon 'u elif gibi dimdik duran insanlarıyla tanırız. Doğruya doğru, eğriye eğri diyen, kalbiyle dili bir olan insanların şehridir Trabzon . O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi anlayan şehirlerden bir tanesidir Trabzon ." diye konuştu.
Ünal, kongrelere değinerek, "Muhakkak ki kongreler siyasi partilerin değişim ve yenilenme süreçlerini işaret eder ve kongreler siyasi partiler için adeta bir düğün niteliğindedir ama AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti tarihin içinden akıp gelen bir fikir, bir inanç ve bir düşüncedir. Bir geleneğin, bir duruşun adıdır AK Parti, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan da liderlerden biri değildir. Recep Tayyip Erdoğan o duruşun, o fikrin, o inancın, o duygunun bugünkü temsilcisidir." ifadesini kullandı."O yüzden bugün hamdolsun lidersiz değiliz." ifadesini kullanan Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugün liderimizle birlikte teşkilatlarımız 1919'dan 2019'a yüzyıl, koca bir yüzyılı düşünecek olursak bugün bu milletin derdiyle dertlenmiş bu teşkilatlar bu milletle yol yürümek için daha şimdi başlar gibi bir heyecanla yollarına devam ediyorlar. Biz bugüne kadar 16 yılda vesayeti yıkarak, engelleri aşarak geldik ve 16 Nisan'da çok önemli bir sistem değişikliği gerçekleştirdik ve her şey yeni başlıyor. Biz şimdi başlıyoruz. O yüzden dün Samsun'da Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz bir şey söyledi, dedi ki 'Yorgunluk yok, diriliş var.' dedi.
Biz büyük dirilişin, yüce bir dirilişin 2023, 2053 ve 2071'de devam etmesi için bugün koşu bittikten sonra da koşan atlar gibi yolumuza devam edeceğiz." - "Artık güçlü bir Türkiye var"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise partililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır göründüğünü söyledi.

Trabzon 'un alimlerin şehri olduğunu belirten Kavakcı, "Gönül insanlarının, kıymetli siyasetçilerin yetiştirdiği topraklar olan Trabzon , Anadolu'nun fethinin tamamlandığı, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon , Yavuz Sultan Selim'in sancağına ev sahipliği yapan Trabzon , Kanuni'nin doğduğu yer Trabzon . Kahramanların yetiştiği güzel ilimiz Trabzon . Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mısınız?" dedi.
Kavakcı, salondaki kadın, erkek ve gençlere hazır olup olmadıklarını sorarak, şunları kaydetti:"Biz özellikle hanımefendiler ve gençler çok kısmetliyiz. Elimizdeki nimetin farkında mıyız, bilmiyorum ama bizim başımızda 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen, sadece kendi ülkesinin insanlarının haklarını değil, bütün dünya mazlumlarının hakkını savunan kıymetli bir lider var. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Öyle uluslararası alanda, liderlerin önünde süklüm püklüm duran liderlerimiz yok artık. Şimdi dünyanın önünde zalime zalim diyen, mazlumun yanında dimdik duran bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan var. Kadınlara karşı, insanlara karşı saçma sapan ayrımcılıkları ortadan kaldıran bir liderimiz var artık. Artık güçlü bir Türkiye var."Kavakcı, Trabzon lu şehit Eren Bülbül nezdinde bütün şehitlere de rahmet diledi.

Ayrımcılık Siyasi Partiler Siyasi Parti Uluslararası Yok Artık 

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