AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ:'Amerika zamanla bu örgütü güdümüne almak suretiyle tamamen Kürtle, Kürtlükle alakası olmayan bir örgüttür. Mesele Kürt meselesi değil, Kürt devleti oluşturmak suretiyle Ortadoğu’ya Amerika mantali

-Demirbağ konuşma



( ANKARA ) AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ:"Amerika zamanla bu örgütü güdümüne almak suretiyle tamamen Kürtle, Kürtlükle alakası olmayan bir örgüttür. Mesele Kürt meselesi değil, Kürt devleti oluşturmak suretiyle Ortadoğu’ya Amerika mantalitesiyle düzen vermektir” ANKARA



- AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Amerika zamanla YPG’yi güdümüne almak suretiyle tamamen Kürtle, Kürtlükle alakası olmayan bir örgüttür. Mesele Kürt meselesi değil, Kürt devleti oluşturmak suretiyle Ortadoğu’ya Amerika mantalitesiyle düzen vermektir” dedi.

AK Parti milletvekilleri Fırat’ın doğusuna operasyon yapılmasını değerlendirdi. AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, Amerika’nın silah sevkiyatı yaptığını hatırlatarak, “İnşallah önümüzdeki günlerde iki üç gün içerisinde Fırat’ın doğusuna da harekat yapılmak suretiyle terör mekanizme yerle bir edilecek. YPG, CIA’nın FETÖ, Gezi olayları belli zamanlarda ülkeler içinde dizayn ettiği örgütlerden biridir. Zamanında derin devlet tarafından oluşturulan hükümetleri hizaya getirmek, istediği hükümeti kurdurmak, istediğini yıkmak amacıyla, zapturat altına almak için kurulacak hükümetleri oluşturulmuş bir örgüttür. Amerika zamanla bu örgütü güdümüne almak suretiyle tamamen Kürtle, Kürtlükle alakası olmayan bir örgüttür. Mesele Kürt meselesi değil, Kürt devleti oluşturmak suretiyle Ortadoğu’ya Amerika mantalitesiyle düzen vermektir” dedi.

AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş, Amerika’nın Kürt devleti kurmaya çalıştığını söyleyerek, “Orada demokratik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar, orada Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için geç kalınmış bir şey. Orada ezilen Kürt ve Arap kardeşlerimizin terör belasından kurtarmak için operasyon yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. (AUÖ-BC -

