AK Parti Düzce il Başkanı Keskin: “Sandığı yansımamış 4 bin 700 oy var”



- AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 24 Haziranda gerçekleşen seçimlerin sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi. Keskin yaptıkların itiraz ile ilgili olarak “Sandığa yansımamış 4 bin 700 küsür tane oyun gerçekten sandığa yansımasını bir kişi daha iyi olsa onların da hakkını hukukunun korunması adınadır” dedi.

Düzce’de 24 Haziranda yapılan seçimlere AK Parti tarafından yapılan itirazlarla ilgili olarak İl Başkanı Hikmet Keskin açıklamalarda bulundu. Keskin, önemli olanan milletin iradesine saygı duymak olduğunu belirterek “İl başkanları olarak hem AK Parti İl Başkanı olarak, hem Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ve yöneticileri olarak sükunetle ve suhuletle bu süreci geçirmek durumundayız. Bizim siyasi menfaatlerimizin üzerinde devletin ve milletin ali menfaatleri vardır. Bu menfaatleri hepimiz birlikte korumak kollamak ve önümüzdeki süreci ülkenin faydasına ülkenin bekasına helal getirmeden sonuçlandırmak durumundayız. Biz ve bizler siyasi partiler bunun için vardır. Önemli olan milletin iradesine saygı duymaktır. Bizler de her ne şekilde olursa olsun bu sonuçlar çıktıktan sonra da biz burada hepimiz yüz yüze bakacağız, ilişkilerimiz devam edecek” dedi.

“Sandıktan çıkacak karara herkes saygı duymak durumundadır” “Biz seçim yapıyoruz, savaş yapmıyoruz” diyen İl Başkanı Hikmet Keskin konuşmasına şöyle devam etti; “Seçimin sonucunda çıkacak karara herkes saygı duymak zorundadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bazı konularda da belki farklı düşüncede olan değerli hemşerilerimiz veya kamuoyundaki arkadaşlarımız da olabilir ama biz kesinlikle bu olaya bir savaş zihniyetiyle bakmıyoruz. Biz 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz Düzce'yi de yönetiyoruz onun için sorumluluk makamında olan bizler kamuoyunu doğru bilgilendirmek zorundayız. Bizim yaptığımız itirazın gerekçesi sadece AK Parti'nin faydasına olacak bir şey değil. Sandığa yansımamış 4 bin 700 küsür tane oyun gerçekten sandığa yansımasını bir kişi daha iyi olsa onların da hakkını hukukunun korunması adınadır. Sonuçlarda İlçe Seçim Kurulu'nda bu konuyu takip eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin avukatları ve yetkileri, AK Parti'nin avukatları ve yetkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları ve yetkilileri, diğer partilerin de avukatları ve yetkilileri var. Bunlar gayet açık net hiçbir şekilde ortadayken dışarıda kulağımıza gelenler var. Kötü şeyler geliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir demokrasi ile yönetilen bir ülkedir ve dünyanın en demokratik seçimleri yapılmaktadır.” “İtiraz sadece Düzce’de olmamıştır” Ak Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin seçim sonuçlarına itirazın sadede Düzce’de olmadığını diğer illerde de itirazların söz konusu olduğunu ifade ederek “Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. İtiraz konusu sadece Düzce'de olmamıştır. Ülkemizin çeşitli illerinde de bu itirazlar yapılmıştır. 6 ilimizde şu anda itirazlar vardır. Bunların bir kısmını da Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapmıştır. Bu illerde AK Parti’nin aldığı milletvekillerine itiraz var. Hukuki bir ortamda bunu bütün partilerimizin AK Partimizin, Cumhuriyet Halk Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya başka partiler de bunu hazmetmek zorunda. Seçimlerin bu kadar açık net ve demokratik bir ortamda yapılmasına rağmen çeşitli şekillerde Milliyetçi Hareket Partisi ile bizim aramızdaki yapılmış seçim ittifakı ile alakalı bu tip art niyetli açıklamalar hem Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizi hem de bizi üzer. Çünkü bizim arkadaşlığımız bir seçim itirazı ile bozulacak durumda değildir. Sonuçta bir karar verilecek bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden de milletvekilimiz çıksa AK Parti'den çıksa memleket için sevdalı olan hizmet etmek için yola çıkmış insanlarız. Biz hep ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olan Ümit Yılmaz benim 25 yıllık dostumdur çok ciddi de iyi ilişkilerimiz vardır. Ancak demokratik hakkını partilerin kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetimlerinin seçimlere itiraz ettiğini biliyoruz ve bununla alakalı da gayet olgunluk içerisinde bu sonucun bitmesinin ve hukuki sürecin bitip sonlandırılmasını beklediğimizi ben çok net bir şekilde biliyorum. Bütün hemşerilerimizden hukuki sürecin bitmesini beklemek durumundayız. Özellikle ifade ediyorum bu sonuç AK Parti'nin de lehine de olsa, aleyhine de olsa biz bu süreci olgunlukla karşılayabilecek siyasi bir yapıya erdeme sahibiz. YSK’nın seçim takvimi ve itiraz süreci birkaç güne kadar bitecek. Bu süreçten sonra biz sayın bakanımızla, milletvekillerimizle sonuç her ne olursa olsun hiçbir şüpheye mahal vermeden sonuçlandırmanın arzusundayız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

(AY)

