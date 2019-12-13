-Zeytin dağıtması



( ANKARA ) ANKARA



- AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır” dedi.

AK Parti'li Işık, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Işık, kalın kabuklu, az etli zeytinlerin yağlık zeytinler olduğunu söyleyerek, “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Yerel ve ulusal basın ve boysal medyadaki haberlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesi, tüketicinin güvenilir, kaliteli, uygun ürünlere nasıl ulaşacağı yönünde haber yapılması daha doğru olacağı kanaatindeyim” değerlendirmesini yaptı.



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