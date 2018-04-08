Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti 6. Olağan İl Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - SİİRT

AK Parti 6. Olağan İl Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - SİİRT

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşmasıAK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz"SİİRT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz." dedi.
Siirt Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Siirt 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bakan Bak, Siirt 'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parlamentoya taşıyan il olduğunu anımsattı.Bu nedenle hükümet olarak Siirt 'e büyük önem verdiklerin dile getiren Bak, şöyle konuştu:" Siirt ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği desteği biliyoruz. Cumhurbaşkanımız siyasette gençlerin yolunu açıyor. Gençler, ülkemizi inşa edecek ve geleceğimizi inşa edecek sizlersiniz. Buradan Afrin'e selam olsun. Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz."

Hükümet Parlamento Çakal 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AK Parti Siirt 6. Olağan İl KongresiAK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı