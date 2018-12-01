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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu - GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu - GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Gaziantep 'in Karkamış ile Nizip ilçelerinde taziye ziyaretinde bulunması - Gül'ün, Gaziantep girişinde nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyareti - Gül'ün, Gaziantep Valiliği ziyaretiAdalet Bakanı Gül Gaziantep 'te - Bakan Abdulhamit Gül taziye ziyaretleri gerçekleştirdiGAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep 'te taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.Gül, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ali Kocaaslan'ı kaybeden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan'ı ziyaret etti. Kocaaslan ailesine başsağlığı dileklerini ileten Gül, merhum için dua okudu.Gül, ardından halası Asiye Aslan'ı kaybeden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı ziyaret etti.Bakan Gül, daha sonra Sivas'tan Gaziantep Valiliğine atanan Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Polis Başsağlığı Jandarma Halas Taziye Ziyareti 

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