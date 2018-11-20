Adalet Bakanı Gül: '(Çocuk teslimi) Bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak'- TBMM
Adalet Bakanı Gül: "(Çocuk teslimi) Bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak" - TBMM - 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, bakanlığı ile yüksek yargı kurumlarının 2019 yılı bütçesini sundu. (6)"Çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulmasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemek zorunda kalmayacaklardır"