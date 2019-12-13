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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: '20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz' - VAN

Adalet Bakanı Gül: '20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz' - VAN

Adalet Bakanı Gül: "20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı dinleyemezdiniz" - VAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün AK Parti İl Başkanlığını ziyareti - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıVAN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti. (1)"Bir sürü parti var. Seçimlere girerler, kurulurlar. AK PARTİ'yi diğer partilerden farklı kılan, Cumhurbaşkanımızın kurarken söylediği, 'Türkiye'de artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesi ve 17 yıldır bunu iktidarda bütün Türkiye'ye ve dışardaki herkese göstermesi oldu""AK Parti'nin tabelasını, milletin bizatihi kendisi kurmuştur" Van 'ın Cumhuriyet Caddesinde bundan 20 sene önce kendi dilinizde bir şarkı almak isteseniz, bir kaset almak isteseniz, sotmaya bile icab ederdiniz, alamazdınız, dinleyemezdiniz. Kitabını okuyamazdınız. Neden? Çünkü, red politikaları vardı, inkar politikaları vardı, asimilasyon politikaları vardı"

Politika Asimilasyon 

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