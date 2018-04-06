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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:'Uyuşturucu ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı. 2017 yılında 48 bin 311 kişi olmuştur. Bugün itibariyle 55 bin 266 uyuşturucu dan tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlarda 520'si su

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:'Uyuşturucu ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı. 2017 yılında 48 bin 311 kişi olmuştur. Bugün itibariyle 55 bin 266 uyuşturucu dan tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlarda 520'si su

Gül sunum

( ANKARA ) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:"Uyuşturucu ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı. 2017 yılında 48 bin 311 kişi olmuştur. Bugün itibariyle 55 bin 266 uyuşturucu dan tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlarda 520'si suça sürüklenen çocuklardır" ANKARA

Terörle Mücadele Uyuşturucu Ticareti 2010 Yılı Uluslararası 2009 Yılı 


- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uyuşturucu ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı. 2017 yılında 48 bin 311 kişi olmuştur. Bugün itibariyle 55 bin 266 uyuşturucu dan tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlarda 520'si suça sürüklenen çocuklardır" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Gül, uyuşturucu ile sosyal ortamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Arkadaş ortamı, aile krizleri, manevi boşluk, özenti, kendini ispat, medyadaki kimi sorumsuz yayınlar, rol modellerin etkisi, bir kimlik ve statü kazanma çabası gibi pek çok psiko sosyal neden sosyal ortamı belirlemekte ve etkilemektedir. Kişiliğin, davranışların, ahlaki değerlerin oluşmasında aileden başlayarak, eğitim ortamı, medya ve toplum ilişkileri çerçevesinde şekillenmektedir" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ticareti ve terör uluslararası bir mesele olduğunu ve terörün finansmanında uyuşturucunun kullanıldığını söyleyen Bakan Gül, "Bir çok ülke bu tür finansman araçlarına göz yummaktadır. Bazı terör örgütlerinin faaliyetine göz yumup, örtülü destek verdikleri gibi uyuşturucu ticaretine aynı muameleyi yapmaktadır. Uluslararası terörle mücadelede gerektiği gibi uyuşturucu suçlarıyla mücadelede olduğu gibi uluslararası alanda sıkı bir işbirliği zorunludur" şeklinde konuştu.
Bakan Gül şöyle devam etti: "2009 yılında uyuşturucu ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 23 bin 82 kişidir. 2017 yılında 48 bin 311 kişi olmuştur. Bugün itibariyle 55 bin 266 uyuşturucu dan tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlarda 520'si suça sürüklenen çocuklardır. Gerek cezaları artırılması gerek suça dönük infaz rejiminde değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 2015 yılından itibaren yıl içerisinde açılan uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarının 191. madde kapsamında suçların oranında azalma görülmektedir. 191. madde kapsamında suç sayıları 2010 yılında 128 bin, 2011 yılında 117 bin, 2012 yılında 138 bin, 2013 yılında 171 bin, 2014 yılında 155 bin, 2015 yılında 60 bin, 2016 yılında 69 bin, 2017 yılında 72 bin olarak tespit edilmiştir." (AUO-BC -
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