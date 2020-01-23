AB üyesi ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor TBMM’yi ziyaret etti

-Çiçek bırakma ve saygı duruşu



( ANKARA ) ANKARA



- Amor, TBMM’yi ziyaret etti. Amor, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Şeref Holü’nü ziyaret etti. Amor, şeref Holü’nde bulunan yere çiçek koydu ve saygı duruşunda bulundular. Amor, Gaziantep ve İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra Ankara’ya gelerek, siyasi parti liderleri ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüştü.



loading...