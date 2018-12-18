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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş - ANKARA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş - ANKARA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş - ANKARA - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün fotoğrafları incelemesi - Büyükgümüş'ün fotoğrafları yorumlamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Büyükgümüş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Büyükgümüş, oyunu haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafından yana kullandı. Fotoğrafların hepsinin çok güzel ve önemli olduğunu belirten Büyükgümüş, "Burada bence bizim belediyelerimizin ve devletimizin gücü insana dokunan yanı çok daha güzel anlatılmış. O küçük çocuğu kahraman itfaiyecimiz yangının içerisinden çıkarmış. Ben bu mücadeleyi Afrin'deki mücadeleyle ve yemin törenindeki askerlerimizin kararlılığıyla bir görüyorum. Ama en fazla duygusal olarak dokunan bu göründü bana." diye konuştu.
Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafına oy veren Büyükgümüş, "Ali dedeye hepimiz çok üzüldük ondan sonra devletimiz de hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaşam kategorisine damgasına vuran en önemli olay buydu." değerlendirmesinde bulundu.Büyükgümüş, spor kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafından yana kullandı.

Yemin Töreni Muhabir İlham Harekete Geç Gori 

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