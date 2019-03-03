3. İlçe Müftüleri Kongresi - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi - 3. İlçe Müftüleri Kongresine katılan konuklardan detaylar - Kur'an - ı Kerim okunmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temalı 3. İlçe Müftüleri Kongresine katıldı.
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