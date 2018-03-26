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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz' - KIRKLARELİ

'2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz' - KIRKLARELİ

"2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz" - KIRKLARELİ - Parti ziyaretinden görüntüler - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın konuşması - İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti - Kitap imzalaması"2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz" - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar: - "Halkımızın sağlığı için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geriye baktığımız zaman çok hizmet yapmışız. Ama ileriye baktığımız zaman daha çok hizmet yapmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük hedeflerimiz var. 2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz"KIRKLARELİ (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, halkın sağlığı için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Çok büyük hedeflerimiz var. 2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.
Ünüvar, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kırklareli 'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçmişte Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığını hatırlatan Ünüvar, Türkiye'nin sağlık alanında önemli mesafeler katettiğini vurguladı.AK Parti iktidarı öncesi Kırklareli 'ndeki sağlık hizmetlerinden örnek veren Ünüvar, "2002 yılında Kırklareli 'nde sadece bir ambulans vardı şu anki ambulans sayısı 48'e yükseldi. 2002'de köylere ambulans gitmesi mümkün değildi. Değil köyler şehir merkezinin ihtiyaçları karşılanamıyordu. Ama şimdi hamdolsun köylerimizin yüzde 99'una ambulanslarımız gidebiliyor." dedi.
Bu hizmetleri yeterli bulmadıklarını aktaran Ünüvar, bu nedenle çok çalıştıklarını dile getirdi.Önemli projeler yürüttüklerini anlatan Ünüvar, "Halkımızın sağlığı için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geriye baktığımız zaman çok hizmet yapmışız. Ama ileriye baktığımız zaman daha çok hizmet yapmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük hedeflerimiz var. 2023'te Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz. Türkiye ileriye giderken Kırklareli de geride kalmayacak. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Kırklareli olmasını arzu ediyoruz. 2019 yılında da belediye eksiğimizi tamamlamalıyız. Yerel iktidarı önemsiyoruz."Ünüvar, daha sonra "Gazi Meclis'te o gece" adlı kitabını imzaladı.Ardından Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Necdet Ünüvar, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ünüvar'a AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de eşlik etti.

Misyon Solmaz Hamdolsun 

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