2019 Yılı Bütçesi görüşmeleri - İYİ Parti'li Öztürk'e 'geçici çıkarma cezası' verildi - TBMM
2019 Yılı Bütçesi görüşmeleri - İYİ Parti'li Öztürk'e "geçici çıkarma cezası" verildi - TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın birleşime ara vermesi - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aranın ardından açıklamaları - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması - Mehmet Muş'un konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a küfürlü ifade kullanan İYİ Parti'li Öztürk'e, "geçici çıkarma cezası" verildi