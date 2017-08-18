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18 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
2019 yerel seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası!

2019 yerel seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası!

ŞİŞLİ'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olacak. Siyasete bomba gibi düşen iddianın sahibi ise Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin.

Şişli Belediye Başkanı Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Şişli Belediyesi Mustafa Sarıgül 


ŞİŞLİ Belediyesi ' nin eski başkanı CHP ' li Mustafa Sarıgül ' ün 2019 yerel seçimlerinde yeniden Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi. Şişli Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Hayri İnönü son dönemde Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül ile tartışmasıyla gündeme gelmişti.

İstanbul gazetesinin Mustafa Sarıgül, İzmir Selçuk'ta yapılan Meryem Ana Ayini'nden önce binlerce kişiye verilen sabah kahvaltısına katıldı.

Menemen Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve azınlık vakıflarının temsilcilerinin de katıldığı kahvaltıda, tüm konuşmacılar Mustafa Sarıgül ' den “daimi başkan” diye söz etti.

Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç, Mustafa Sarıgül için “ezelimiz ve ebedimiz” derken, en net açıklamayı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Çok ama çok yakında Sarıgül yeniden Şişli Belediye Başkanı olacak” sözleriyle yaptı.

SARIGÜL RENK VERMEDİ

Tüm konuşmacıların övgülerinden ve adaylığını açıklamasının ardından kürsüye gelen eski Şişli Belediyesi Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül ise adaylık konusuna hiç değinmedi.

Mustafa Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, 47.9 oy alan Kadir Topbaş'ın ardından 40.1 oranında oyla ikinci olmuştu. 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül, ön seçimde CHP üyelerinden yeterli desteği alamayarak 5. sırada kalmıştı.

Sarıgül, CHP il yönetimini suçlayarak ' Aleyhimde çalıştılar, parti üyelerine baskı yaptılar ' demişti.




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