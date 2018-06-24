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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için, inşallah iyi olur”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için, inşallah iyi olur”

Gül çiftinin sandığa gelmesi

Oy Pusulası Allah Ulalar Basın Mensupları 

-Abdullah Gül ve görevlilerin diyaloğu
-Gül’ün oy kullanması
-Hayrunnisa Gül’ün oy kullanması
-Gül’ün çıkışta gazetecilere açıklaması

( İSTANBUL )- Gül, katılımı düşük buldu görevlilere sordu İSTANBUL

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu İstanbul'da kullandı. Gül, “Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için, inşallah iyi olur” dedi.
Görevlilere katılımın düşük olduğunu söyleyen Gül’e, görevliler sabah saatlerinde daha yoğun olduğunu ifade ettiler. 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, saat 12.30 sıralarında oy kullanacağı Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Sandık başına varmadan önce vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra oy kullanacağı sınıfa geçerek 1134 numaralı sandıktaki görevlilerle selamlaştı. Görevlilere katılımın düşük olduğunu söyleyen Gül’e, görevliler sabah saatlerinde daha yoğun olduğunu ifade ettiler. Kısa diyaloğun ardından oy pusulalarını alarak ayrı kabinlere giren Gül çifti, 1134 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı Gül, oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa atarken basın mensuplarına poz verdi. Oy verme işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, “Demokrasinin güzel anlardan birisini yaşıyoruz hep beraber. Bütün vatandaşlar olarak herkes oyunu kullanıyor çoğulculuk içerisinde. Milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için. İnşallah iyi olur” dedi.

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