Yaz aylarında bu besinlere dikkat

( ESKİŞEHİR )- Açıkta satılan ürünler zehirlenmelere neden olabiliyor- Sıcak havaların vazgeçilmezi dondurma da risk grubunda- Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman:“Özellikle et, tavuk, balık gibi besinler çok çabuk sıcaklıkta bozulabilmektedir”- “Pişmiş yiyecekleri buzdolabı dışında 2 saatten fazla bulundurmamamız gerekmektedir”- Lokanta İşletmecisi Tuğba Oylaş: “Açılan ürünler tamamen tek kullanımlık şeklinde açılıyor” ESKİŞEHİR



- Özellikle yaz dönemlerinde açıkta bırakılan ve sıcaklıklardan dolayı kısa sürede bozulan besinler, zehirlenmelere neden oluyor. Artan sıcaklıklara bağlı gıdalarda meydana gelen aşırı bakteri üretimi besin zehirlenmelerine yol açıyor. Özellikle uygun sıcaklık ortamında muhafaza edilmeyerek açıkta satılan gıdalar insanlar için daha fazla tehlike arz ediyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, bu mevsimlere bağlı zehirlenmeler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. “Özellikle et, tavuk, balık gibi besinler çok çabuk sıcaklıkta bozulabilmektedir” Toraman, sıcaklığın artmasıyla birlikte besinlerde mikroorganizmaların çoğaldığına dikkat çekerek, “Yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Bunların en başında da besin zehirlenmeleri yer alıyor. Çünkü yaz aylarında dışarıda tüketilen besinler artıyor. Açıkta satılan ürünlerin tüketimi de arttığı için besin zehirlenmeleri ile karşı karşıya geliyoruz. Bunları önlemek için veya önlemek adına şunları yapabiliriz; Özellikle şu an dondurma mevsimi. Dondurma süt ve süt ürünlerinden yapıldığı için çok çabuk bozulabilen bir besindir. Bu yüzden de bunların açıkta satılanları değil. Bizim için sıcaklık ortamına uygun şekilde muhafaza edilenleri tüketmek daha faydalı olacaktır. Tabi dışarıda yemek yeme oranları da çok fazla artıyor. Güvenli yerlerde besin tüketmemiz gerekiyor. Market alışverişlerinde etiket okumasına çok dikkat etmeliyiz. Özellikle tüketimde besin zehirlenmelerine yol açmamak adına bol sıvı tüketimi bizler için çok önemlidir. Özellikle et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek besinler çok çabuk sıcaklıkta bozulabilmektedir” ifadelerini kullandı. “Pişmiş yiyecekleri buzdolabı dışında 2 saatten fazla bulundurmamamız gerekmektedir” Ayrıca Uzman Diyetisyen Toraman, dondurulmuş gıdaların risklerine de değinerek, “Dondurulmuş besinleri alırken özellikle içerisinde buz parçalarının olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dondurulmuş ürünleri çözdürme işlemini kalorifer, mikrodalga, buzdolabı sıcaklığında değil, oda sıcaklığında çözdürmek daha faydalı olacaktır. En önemlisi çözdürülmüş besin kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Sebze, meyvelerimiz kesinlikle çok iyi yıkanmalı. Sirkeli su ya da limonlu suda bekletmek çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bazı atıklar, kabuklarında kalabilmektedir. Pişmiş yiyecekleri buzdolabı dışında 2 saatten fazla bulundurmamamız gerekmektedir. Yine mikroorganizmalar içerisinde ürediği için besin zehirlenmesi gerçekleşebilir. Eğer besinler yeterli sıcaklıkta pişirilmezse sindirim sisteminde büyük rahatsızlıklara yol açabilir” şeklinde konuştu.

“Açılan ürünler tamamen tek kullanımlık şeklinde açılıyor” Lokanta İşletmecisi Tuğba Oylaş da yaz mevsiminde gıda zehirlenmesi riskinden dolayı bir işletme olarak insanlara sundukları besinler konusunda çok hassaslaştıklarını söyleyerek, “Açılan ürünler tamamen tek kullanımlık şeklinde açılıyor. Ürünün tekrar dondurulma gibi bir ihtimali yok. Bu sayede bakteri üretip bozulma ihtimalini sıfıra indirmiş oluyor. Aynı şekilde sütlü tatlılarımız ya da diğer ürünlerimiz. Mesela bizim sulu yemeklerimiz tamamen sıcakta kalıyor. Onlar ertesi gün hiçbir şekilde tüketilmiyor. Tamamen atık olarak değerlendiriliyor. Sütlü tatlılar aynı şekilde, sütler sıcak aylarda daha fazla bakteri üretebiliyor, bozulabiliyor. Soğuk hava dolaplarında muhafaza ediliyor. Onları yine ertesi gün atık olarak değerlendiriyoruz” dedi.

