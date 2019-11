Yatağa bağımlı yaşayan 'Spina Bifida' hastası İlke'nin tek arzusu okula gitmek Haberi

-İlke'nin konuşması ve ağlaması

Yatağa bağımlı yaşayan "Spina Bifida" hastası İlke'nin tek arzusu okula gitmek- İlke'nin hayalleri gerçek olsun - Spina Bifida hastası İlke Gümüş ameliyat olabilmek için valilik onaylı bağış kampanyası başlatmak istiyor- Son bir yıldır yatağa bağımlı olduğu için evde eğitim görmeye başlayan İlke, yeniden akülü sandalye kullanarak arkadaşlarıyla süslenip mezuniyet gecesine katılmak istiyor



- İzmir’de yaşayan Spina Bifida hastası İlke Gümüş (13), son bir yıldır yatağa bağımlı olduğu için evde eğitim görmeye başladı.

70 bin TL maliyeti olan ameliyatı olursa yeniden akülü sandalye kullanıp okula gidebileceğini belirten Gümüş’ün en büyük isteği ise arkadaşlarıyla süslenip mezuniyet gecesine katılmak. İzmir Bornova’da yaşayan Uzun Hasan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İlke Gümüş, doğuştan Spina Bifida hastası. Hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalye kullanan Gümüş, son bir yıldır akülü sandalyeye oturamadığı için yatağa bağımlı hale geldi ve 7. sınıfın ikinci döneminden bu yana evde eğitim görmeye başladı.

Yatağa bağımlı olmaktan kurtulması için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Gümüş, bu ameliyat için 70 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor. Bağış toplanması için valilik onaylı kampanya açılmasını bekleyen Gümüş, bir an önce ameliyat olup mezuniyet gecesine katılmak ve LGS’ye sağlıklı bir şekilde girmek istiyor. Ameliyat için 70 bin TL gerekiyor Akülü sandalye kullandığı zamanlar rahatça okuluna gidebildiğini dile getiren İlke Gümüş, “O zamanlar istediğim yere gidip gezebiliyordum, oturabiliyordum. İhtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyordum ama son bir senede ağrılarım çok sıklaştığı için artık oturamaz hale geldim. Okula gidip gelemiyorum. Şu anda evde eğitim görüyorum. Arkadaşlarımla gezemiyorum. Benim ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatın maliyeti de 70 bin TL. Bağış kampanyası için valilikten onay bekliyoruz. Ben çocukluğumdan beri aynı doktora gidiyorum ve beni onun iyileştireceğine dair güvenim var” dedi.

“Bende arkadaşlarım gibi gezmek istiyorum” Sosyal medya hesaplarında arkadaşlarının gezip eğlendiğini gördükçe imrendiğini söyleyen Gümüş, “Arkadaşlarım geziyor, ben gezemediğim için üzülüyorum. Okula gidemediğim için üzülüyorum. Artık ben de arkadaşlarımla gezebilmek istiyorum. Okula rahatça gidip gelmek istiyorum. Yetkililer bu konuda bana yardımcı olursa çok çok sevinirim, çok mutlu olurum” diye konuştu.

“Arkadaşlarım süslenip mezuniyete gidecek, ben gidemeyeceğim” İleride oyuncu olmak istediğini ifade eden Gümüş, “Bu sene mezuniyetimiz olacak ve mezuniyet gecesine gitmek istiyorum. Arkadaşlarım süslenip gidecek, ben gidemeyeceğim. Bu yüzden üzülüyorum. Bu sene LGS de var. LGS’ye gidebilecek miyim bilmiyorum. Ben hemen ameliyatını olup ilk önce LGS’ye girmek istiyorum daha sonra mezuniyetime gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı. "Doktorumuza çok güveniyorum" Valilikten bağış kampanyası için onay beklediklerini belirten anne Yıldız Gümüş(43), şunları söyledi: “Biz kızımla çok acılar çektik. Kızım çok sayıda ameliyat oldu. En azından okuluna gidip gelebiliyordu ama son bir yıldır bu şekilde yatakta. Öncesinde okuluna ve gezmeye gidiyordu. Omuriliği baskı yaptığı için ağrıları çoğaldı. Yattığı süre içinde şeker hastalığı da çıktı. Zaten böbrek yetmezliği nedeniyle ileride diyalize girme ihtimali var. Bir an önce ameliyatını olsun, arkadaşları gibi dışarı çıkabilsin istiyorum. Ben doktorumuza çok güveniyorum. O doktorun ameliyatını yapmasını istiyorum. Eminim onu iyileştirecek.” "Ağrılarından kurtulacak" Kızının mezuniyet gecesine katılmayı çok istediğini söyleyen anne, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben onun mezuniyet gecesine gitmesini istiyorum. Arkadaşları giyinecek, süslenecek, hazırlanacak. İlke’nin psikolojisi bozuldu. Onunla beraber benim de psikolojim bozuldu. Kolay şeyler değil. Ben bir an önce kızımın tedavisinin yapılmasını istiyorum. Kızım, kardeşi ve eve gelen arkadaşlarıyla sadece bu odada görüşebiliyor. Arkadaşları onu yalnız bırakmıyor ama kızım biliyor ki elbet gidecekler. Kızım arkadaşlarının sosyal medya hesaplarına bakmakla yetiniyor. Üzülüyor ama bize de fazla yansıtmıyor. Kızım ameliyat olursa ağrılarından kurtulacak, tekrar oturmaya başlayacak."



