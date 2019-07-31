Van'daki Ramotoloji Merkezi çocuk hastaların umudu oldu
: - Hastane içinden görüntü - Doktorun hastaları muayene etmesi - Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin'in konuşması - Bitlis'in Tatvan ilçesinden merkeze gelen Nahit Akçan'ın konuşması - SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde geçen yıl kurulan bölgenin ilk Çocuk Romatoloji Merkezi, Van ve çevresindeki 8 ile hizmet vererek Ankara ve İstanbul'a hasta göçünü önledi - Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin: - "Güzel bir hastanemiz var. Hastalarımız da gayet memnun"VAN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Çocuk Romatoloji Merkezi, bölgedeki romatizma hastası çocuklar için umut oldu.Son zamanlarda önemli sağlık yatırımlarının yapıldığı, son teknolojiyle donatılan hastanelerin açıldığı ve alanında başarılı doktorların görev yaptığı Van , bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyor.Birçok ilden ve komşu ülkelerden hastaların tedavi için tercih ettiği Van 'da, geçen yıl hizmete açılan bölgenin ilk Romatoloji Merkezi de önemli bir eksikliğin giderilmesini sağladı.Daha önce İstanbul ve Ankara gibi illere gitmek zorunda kalan hastalar, yeni merkez sayesinde Van 'da tedavi imkanı buldu.SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde 8 ilden gelen hastalara hizmet vererek önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi.
Daha önce Van 'da böyle bir merkezin bulunmadığını aktaran Şahin, burada çocuk romatizma hastalıklarını takip ettiklerini belirtti. Ülkede bu alandaki doktor sayısının da az olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:"Gayet güzel bir hastanemiz var. Hastalarımız da gayet memnun. Günde 30 - 50 arası çocuk hastaya bakıyorum. Bunlardan bir kısmında romatizma hastalığı çıkıyor. Çünkü eklem ağrısı olan her çocukla ilgileniyoruz. Aynı zamanda bölgemizde oldukça sık görülen ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarımız var. Tekrarlayan ateş, karın ağrısı durumunda çocuğunuzu mutlaka bir çocuk romatoloji uzmanı görsün diyorum. Çünkü bu bölgede çok sık görülüyor."Bitlis'in Tatvan ilçesinden merkeze gelen Nahit Akçan da 16 yaşındaki kızının tedavisi için 5 yıl boyunca sürekli İstanbul'a gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.Yollarda çok zorluk yaşadıklarını belirten Akçan, "Burada bize daha iyi bakıyorlar. Çocuğu aynı durumda olanlar buraya gelsin. İstanbul'da evi olmayan kişiler daha büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Kızım 16 gündür burada ve durumu daha iyiye gidiyor." diye konuştu.
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