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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Uyuz' vakası - GAZİANTEP

'Uyuz' vakası - GAZİANTEP

"Uyuz" vakası - GAZİANTEP - Sağlık ekiplerinin gelişi - Ekiplerin aile ile görüşmesi - Aile fertlerinden detay - İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Yemliha Aksoy'un konuşması Gaziantep 'te "uyuz" vakası - Şehitkamil ilçesinde, akraba oldukları belirtilen 40 kişi, kaşıntı şikayetiyle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığı görevlilerinden yardım istedi - Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Aksoy:"Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese geldik ve yapılan ilk incelemede vatandaşların uyuz olabilecekleri görüşüne vardık" - "Bu vatandaşlarımızı tek tek hastanemize davet edeceğiz. Tedavilerini yaparak konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. An itibariyle korkacak bir durum yok"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te akraba oldukları belirtilen 40 kişi, kaşıntı şikayetiyle, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığına başvurdu.Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşayan Dağ ailesine mensup bir kişi, yaklaşık 1,5 yıl önce uyuz hastalığına yakalandı. Nereden bulaşıldığı tam olarak bilinmeyen rahatsızlığı nedeniyle gördüğü tedaviden bir sonuç alamayan kişinin hastalığı, aynı aileden 40 kişiye daha bulaştı.Evlerinde kendi yöntemleriyle tedavi olmaya çalışan aile fertleri, kaşıntının artması üzerine hastaneye başvurdu. Şikayetleri devam eden grup, hastanede verilen tedavilerden de bir sonuç alamayınca, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığından yardım istedi.İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Yemliha Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese geldiklerini, yapılan ilk incelemede vatandaşların uyuz olabilecekleri görüşüne vardıklarını söyledi.

Cilt uzmanı hekimler tarafından hastaları olay yerinde muayene ettiklerini belirten Dr. Aksoy, uyuz rahatsızlığının kişiden kişiye bulaşma noktasında farklı özellikler gösterdiğini, uyuzun, özellikle hijyene dikkat edilmediği yerlerde daha fazla üreyen ve bulaşan bir hastalık olduğunu ifade etti.
Aksoy, şöyle devam etti:"Aile fertleri, halk arasında 'uyuz' diye ifade edilen hastalığa yakalanmış durumdalar. Etkin tedavi olmazsa, hekimlerin tavsiyelerine uyulmazsa, hastalık sürecinin uzaması söz konusu. Hastalık bu aileden başka akrabalarına da bulaşmış. Biz ailenin tedavisinin planlamasını yapacağız. Daha önce bir takım tedavi önerilerinde bulunulmuş ancak vaka şiddetli olunca farklı bir tedavi uygulayacağız. Bu vatandaşlarımızı tek tek hastanemize davet edeceğiz. Tedavilerini yaparak konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. An itibariyle korkacak bir durum yok."Uyuzun tedavisi bulunan bir hastalık olduğunu kaydeden Aksoy, "Aile yakınlarından biri denize girip, evdeki diyabetli yatalak bir hastaya bulaştırmış. Etkin bir tedavi önerilmesine rağmen ve muhtemelen hijyene dikkat edilmemesinden dolayı etkin bir tedavi oluşmamış. Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Hastaneye gelemeyenleri biz götüreceğiz. Gelebilenler ise en yakın hastanemizde davet edeceğiz." diye konuştu.

Ayetler Hastalık Diyabet Hastane Muhabir 

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