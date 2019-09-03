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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Üniversite hastanesinde 'pembe ve beyaz kod' tatbikatı - BURSA

Üniversite hastanesinde 'pembe ve beyaz kod' tatbikatı - BURSA

Üniversite hastanesinde "pembe ve beyaz kod" tatbikatı - BURSA - Tatbikat görüntüleri - BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali'nin açıklaması - BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, bebek ve çocuk kaçırmalarına dikkati çekmek ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendiBURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, bebek ve çocuk kaçırmalarına dikkati çekmek (pembe kod), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak (beyaz kod) amacıyla tatbikat yapıldı.Tatbikat senaryosu gereğince, ebeveynleri ayrı yaşayan bebek, hastanede tedavi gördüğü sırada babası tarafından kaçırıldı.Annenin, çocuğunun kaçırıldığını fark etmesi üzerine hastanede pembe kod alarmı verildi ve tüm giriş çıkışlar durduruldu.Kaçırılan bebek, hastanenin güvenlik görevlilerince kurtarılarak anneye teslim edildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.Tatbikatın ikinci aşamasında, bebeği kaçırılan anne ihmal iddiasıyla sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu. Beyaz kod verilerek, saldırgan anneye güvenlik güçlerince müdahale edildi.BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve bebek kaçırmalarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Ali, tatbikatımızı başarılı bir şekilde yönettiklerini belirterek, "Hastanemiz böyle bir kaçırma işlemine karşı hazır olduğunu gösterdi. Bunu her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederim." dedi.

Güvenlik Güçleri Bebek Kaçırma Farkındalık Sağlık Çalışanları Çocuk Kaçırma 

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