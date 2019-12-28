Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uçak ambulans Kayseri'deki 2 hasta için havalandı

Uçak ambulans Kayseri'deki 2 hasta için havalandı

-Hastaların hastaneden çıkması

Hastane Kalp Hastası Akciğer Hastası Ameliyat 

--Hastaların uçak ambulansa nakledilmesi
--Ceran'ın açıklamaları
--Kodalak'ın açıklamaları
--detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Şehir Hastanesi'nde ve Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören 2 hasta, uçak ambulansla İstanbul'a nakledildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören akciğer hastası 46 yaşındaki Figen Özdemir ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören down sendromlu kalp hastası 4 yaşındaki Kerim Kodalak, yapılan temaslar sonucunda uçak ambulansla İstanbul’a nakledilmesine karar verildi.
Nakil kararının ardından iki farklı hastanede tedavi gören Özdemir ve Kodalak aynı anda ambulanslarla Kayseri Havaalanı'na getirilerek uçak ambulansa konuldu. Uçak daha sonra İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Nakil sırasında açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Mevlüde Ceran; "Hastamız 4 yaşında erkek çocuk. Down sendromlu olarak doğmuş bir çocuğumuz. Bu nedenle kalp anomalisi varmış. Doğduğu zaman ilk 1 aylık sürecinde ameliyat edilmiş şuanda da kalbinde blok dediğimiz bir olay gerçekleşmiş. Bu nedenle kalp pili takılması için İstanbul’a gitmesi gerekmiş. Bu nedenle vaka çok uzun yola dayanamayacağı için karayolu ile değil, hava ambulansı ile nakledilmesi uygun görülmüş. İkinci hastamız ise 46 yaşında bayan hasta. Akciğer damarlarına vücudunun herhangi bir yerinden pıhtı atmış. Bu nedenle solunum sıkıntısı çeken bir hastamız. İstanbul’a nakledilmesi gerekiyordu. Bu nedenle karayolu hasta için uygun olmayacağından bu hastamız içinde uçak ambulans değerlendirilmiş. Bu hastanın sağlığı için çok önemlidir. Kara ambulansı ile İstanbul’a gidiş 10 saat sürer ve bu hasta için riskli olur. Daha kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaşması için uçak ambulans hasta için hayat kurtarıcı olur" ifadelerini kullandı. Kerim Kodalak'ın babaannesi Nuriye Kodalak da, “Allah başımızdakilerden razı olsun. Allah yokluklarını vermesin. Onların yokluğunu verirse bizde rezil oluruz. Bu imkan olmasaydı şimdi çok zor durumda kalmıştık" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı