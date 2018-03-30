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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, kuruluş yıl dönümünde basınla buluştu

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, kuruluş yıl dönümünde basınla buluştu

Prof. Dr. Keleştemur'un konuşması

Politika Teknoloji Basın Toplantısı Toplantı Sağlık Sistemi 

-Prof. Dr. Yıldırım'ın konuşması
-Dr. Tibet'in konuşması
-Genel ve detay

( ANKARA )- TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur:- "Sağlık politikaları dünyada hızla gelişen ve değişen politikalardan biri" ANKARA

- Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE)'nin kuruluş yıl dönümünde basın toplantısı düzenlenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Hekimevi'nde yapılan toplantının açılış konuşmasını Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur yaptı. Prof. Dr. Keleştemur, sağlık politikalarının dünyada hızla gelişen ve değişen politikalardan birisi olduğunu dile getirdi. Sağlık harcamalarının giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Keleştemur, gelişmiş dünya ülkelerinin sağlıkla ilgili Ar-Ge'yi yapan ve destekleyen kuruluşların çok önce kurularak yol katettiğini vurgulayarak teknolojik metotların değiştiği, dünyanın gündemindeki sağlık gelişmelerinin sentetik biyoloji, uzay tıbbı gibi konulardan oluştuğunu dünyanın artık uzaydaki tedavi yöntemlerini konuştuğunu kaydetti.
Önümüzdeki 10 yıl içindeki hızlı gelişmelerden olan robotik sistemlerin kullanılmasının yeni kavramların ortaya çıkardığını kaydeden Prof. Dr. Keleştemur, “Bunlara hazırlıklı olmak zorundayız ve gelişmeleri yakından takip etmek durumundayız. Yoksa çıkan her yeniliği para karşılığı satın almak zorunda kalırsınız” diye konuştu.
TÜSPE Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, konuşmasına şehitleri rahmet dileyerek başladı.
Geçen yıl kurulan Enstitüyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, Türkiye’de sağlıkla ilgili kurulan kurumun ilk ve farklı bir konsept olduğunu söyledi.

Sağlık politikaları konusunda birçok projelerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr Yıldırım, uluslar arası düzeyde iş birlikleri yaptıklarını anlatarak Türkiye Sağlıkta Yaşam Kalitesi Değerlendirme Projesi ile yine sadece Türkiye’de standartların belirlenerek sağlık ekonomisinde ve sağlık politikasında bir temel ortaya koyacaklarını belirtti.
Prof. Dr. Yıldırım, analiz çalışmaları ve Türkiye’de ilk olan Türkiye Sağlık Teknolojileri İnovasyon Merkezi projesi hakkında bilgi verdi. Merkeze öncülük edeceklerini belirterek diğer bir projenin de Türkiye Sağlık Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirmesi Projesi (TÜSSİDEP) olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye Sağlık Sistemini incelememiz ve izlememiz güncel değerlendirmeyi sağlayacak, yıllar içinde karşılaştırma ve analiz sağlayacak. Diğer bir şey de en önemlisi Dünya Sağlık Örgütü’nün formatını kullandığımız için diğer dünya ülkelerinin sağlık sistemlerini kendi sağlık sistemimizle karşılaştırması imkânını sağlayacak.” Her yıl 25 Marta Sağlık Zirveleri düzenleyeceklerini belirten Prof. Dr. Yıldırım, sekiz çalışma alanıyla ilgili bütün paydaşları bir araya getirerek sağlık politikalarının şekillenmesine yön verileceklerini aktardı. Türkiye Sağlık Teknolojileri İnovasyon Merkezi Projesi ile ilgili bir soru üzerine, Dr. Birol Tibet, merkez hakkında bilgi verdi. Türkiye’de klinik araştırmalarının yapıldığını ancak etkin rol almak için ve yeniliklerden uzak kalmamak için amaçlarının klinik araştırma yapmaktan çok bu araştırmaları yapma kapasitelerini arttırmak olduğunu söyleyen Tibet, Türkiye’de üretilmeyen ilaçların üretilmesini teşvik etmek istediklerini anlattı.
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