Türkiye'den Arnavutluk sağlık sektörüne destek - TİRAN
: - Etkinlikten görüntüler - Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ogerta Manastirliu'nun konuşması - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in konuşması - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan Başkanı Bilal Kara'nın konuşması - Kayıt işlemlerinden ve tırdan görüntüler - Başkent Tiran'da mamografi ve simir testi yapacak kanser tarama aracı "Pembe Tır" hizmete başladıTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da Kanser Haftası nedeniyle kanser tarama aracı "Pembe Tır" hizmete başladı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından, Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sante Plus Hastaneler Grubu iş birliğiyle yapılan açılışa Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan Başkanı Bilal Kara ve diğer davetliler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Öğütken, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini ilettiğini söyledi.
Türkiye ile Arnavutluk arasında derin bağların bulunduğunu ifade eden Öğütken, bu bağları doktor ve sağlıkçı eğitimleri ile güçlendirdiklerini belirtti. Her yıl Arnavutluk 'tan gelen 100 kadar hastayı bedelsiz olarak tedavi ettiklerini söyleyen Öğütken, "Toplamda şu ana kadar bin 500 hastayı, Arnavut kardeşimizi tedavi ettik. Kanser Haftası olması nedeniyle tırımız bin kilometre yaparak 15 saatlik bir yolculukla Türkiye’den buraya personelimiz ile birlikte geldiler. Bu tırda yapılacak çalışmaların ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.Öğütken ayrıca taramdan geçeceklerin hasta tespit edilmeleri durumunda Türkiye'de tedaviye söz verdiklerini söyledi.
- Arnavutluk Sağlık Bakanından Türkiye'ye teşekkür Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Manastirliu da ülkesindeki sağlık sektörüne desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Kronik ve tümör hastalıkların önlenmesinin hayat kurtardığını ifade eden Manastirliu, "Türkiye hükümetine, Pembe Tır ve Arnavutluk 'taki sağlık çalışanlarının eğitimleri ile ilgili iki girişimin desteklenmesinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Manastirliu, Türk doktorların mevcut programın daha da geliştirilmesi için verecekleri katkıları memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.MÜSİAD Balkan Başkanı Kara ise kanserin tedavisi pahalı bir hastalık olduğunu ve erken teşhisin önem arz ettiğini ifade etti. Kanser tarama aracı "Pembe Tır", 3 - 5 Nisan tarihlerinde mamografi ve simir testi yaptırmak isteyenlere Tiran'ın İskender Bey Meydanı'nda hizmet verecek.