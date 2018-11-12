Türk doktoru aşil tendonu ameliyatı için yeni teknik geliştirdi

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( KARABÜK -ÖZEL)- 1.5 saat süren Aşil tendonu ameliyatını geliştirdiği yeni teknikle 15 dakikada tamamlıyor- Op. Dr. Tansel Mutlu:- “ Tek iğne ile kendi tekniğimizi geliştirdik”- “ Açık ameliyata karşı daha güvenli ve sağlıklı”- “ Çift dikişli kapalı ameliyatla hasta kısa sürede sağlığına kavuşuyor” KARABÜK



- Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Op. Dr. Tansel Mutlu tarafından geliştirilen yeni teknik kapalı ameliyat ile aşil tendonu ameliyatını 15 dakikaya indirdi. Özellikle futbolcu sakatlanması olarak bilinen aşil tendonu kopması sonucu meydana gelen yaralanma sonrası dünya üzerinde uygulanan açık ameliyatı geliştirdiği teknikle kapalı ve tek iğne ile yapan Dr. Tansel Mutlu, iyileşme sürecinin de daha kısa olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan ve 4 yıldır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji bölümünde görevli Op. Dr. Tansel Mutlu, bugüne kadar yüzün üstünde hastaya kendi tekniklerini uyguladıklarını söyledi.



“Kendi tekniğimizi geliştirdik” Aşil tendonun insan vücudunun en güçlü tendonu olduğunu söyleyen Mutlu, “ Kronik iritasyon dediğimiz küçük travmalarla aniden kopmalar yaşanıyor. Çok seyrek görülmeyen bir durum. Yoğunlukla 30-40 yaş aralığındaki erkeklerde görülüyor. Günümüzde bu tür yırtıklar kapalı ameliyat tercihi az olup açık ameliyatı ile yapılıyor. Aşil tendonu ile ilgili uzun süre üzerinde yaptığımız çalışma ile kendi tekniğimizi geliştirdik. Bu ihtiyaç duymamızın nedeni ise, açık ameliyatın bir takım sıkıntıları var. Bu ameliyatlarda yara oluşuyor, yaralar kapanmıyor ve uzun süre hasta ağrı ile mücadele diyor. Kanın pıhtılaşması meydana geliyor. Açık ameliyatta yaklaşık 30 gün boyunca hastada diktiğimiz yer kopmaması için hareket ettirmediğimizden dolayı oluşan pıhtılaşma akciğere kaçarak ölümcül bir hadise meydana geliyor. Biz hastalarımızda bunu bertaraf etmek için tekniğimiz gereği güvenli bir tespit ile hastalarımızda hareketlerini engellemiyoruz” dedi.

“ 15 dakikada tek iğne ile yapıyoruz” Açık ameliyat yapan cerrahın tecrübe kullandığı tekniğe göre 1 -15 saat sürdüğünü, kendi geliştirdikleri teknik ile bunu 15 dakikaya indirdiklerini de kaydeden Tansel Mutlu, “Yanlızca ameliyat edeceğimiz bölgeyi infiltrasyon anestezi dediğimiz iğne ile orayı uyuşturuyoruz. Cilt üzerine yaptığımız kesirlerle ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatın diğer avantajı ise tek iğne kullanıyoruz. Kapalı teknikler yardımcı bir takım malzemeler ve özel geliştirilmiş iğneneler var. Bunlara ihtiyaç kalmadan tekniği bilen bir hekim ofis şartlarında bu ameliyatı yapabilecek bir duruma getirdik. Bu ameliyatına basit olduğu anlamına gelmez. Ameliyatın diğer avantajı ise, diğer teknikte tendonu diktiğimiz zaman, 3 hafta sonra yumuşama olup iplikler tendonu kesebilirken, bizim geliştiğimiz teknikte bu gevşemeyi önleyecek ekstradan fazla düğüm teknik geliştirdik. Bunun sayesinde hastaya harekete izin veriyoruz” ifadelerine yer verdi. “ Biyomekanik çalışma ile ispatladık” Kendi geliştirdikleri tekniğe güvendiklerini ve bunu teknik olarak da sağlamlığını ispatladıklarını da belirten Mutlu şunları söyledi: “ TOBB Üniversitesinde bunun biyomekanik çalışmasını yaptık. Koyun tendonlarını alarak, tıp dünyasında bilinen tendon dikiş ve ameliyatlarını ile kendi tekniğimizi kıyasladık. Bizim tekniğin 1.5 - 2 kat daha sağlam olduğunu gözlemledik. Neredeyse kendi kliniğimize gelen çoğu hastaya bu ameliyatı uyguluyoruz. Asistanlarımıza da bunu öğrettik. 100’ü aşkın hastada bu tekniği uyguladık. Biz tekniğimizin güvenli olduğunu ispatladık ve bilimsel çalışmalarımız da var. Kapalı tekniklere karşı bu fikrin artık değişeceğine inanıyorum.”

