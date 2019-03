TSK uçağının Rize’den taşıdığı karaciğer ile hayata döndü

-Doktor ve hasta detayı

-Hasta Ebru İşeri röportajı

-SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç.Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu röportajı

-Operasyonu yapan ekiple hasta hatıra pozu



( ISPARTA ) - Hastalığı nedeniyle 25 kiloya düşen kadın, organ nakliyle hayata tutundu - "Tekrar uyanabilecek miyim veya sevdiğim insanlarla bir arada kalabilecek miyim tereddütlerim vardı" ISPARTA



- Isparta’da karaciğer kanseri ve siroz teşhisi konulduktan sonra 52 kilodan 25 kiloya kadar düşen 44 yaşındaki kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) uçağı ile Rize’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan nakledilen karaciğer ile hayata tutundu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan organ nakli sonrasında sağlığına kavuştuğunu ifade eden Ebru İşeri, "Nakilden önce umutsuzdum, aşırı derecede ‘Tekrar uyanabilecek miyim veya sevdiğim insanlarla bir arada kalabilecek miyim’ tereddüdü vardı. Ama o eski hayal kırıklığım yeni yeni umutlara doğru havada uçarken takla atan bir güvercinin mutluluğunu yaşıyorum. Keşke ben de o şekilde kendimi ifade edebilsem" dedi.

Isparta'da yaşayan İşeri’nin, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında karında şişlik, uykuya eğilim ve beslenme sorunlarıyla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucunda karaciğer kanseri ve siroz teşhisi konulduğunu dile getiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, hastanın tedavisinin devam ettiği süreçte Rize'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğerinin bağışlandığını anlattı. Rize’de alınan karaciğerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla hızlı şekilde Isparta’ya ulaştırıldığını kaydeden Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, ekip olarak yaptıkları operasyonla sağlığına kavuşan Ebru İşeri’nin taburcu edilerek, iyileşme sürecinin takipte olduğunu iletti. Hastanın bir süre daha ilaç tedavisinin süreceği kaydedildi. Operasyon 1 gün içinde tamamlandı Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sabuncuoğlu şunları söyledi: "Hastamızın çok kısa bir zamanı kalmıştı, başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Karaciğer bin 250 kilometre uzaktan çıktı. Diğer tarafta hayati riski bulunan hastamıza 6 saatlik karaciğer nakliyle beraber toplam 20 saatte operasyon gerçekleştirdik. Bunda bakanlığımızın vermiş olduğu gerek uçak, havayolu, gerek koordinasyon desteği payı çok büyük. Hastamız şu an göründüğü gibi çok iyi, bundan sonra da sürekli takibimizde olacak." "Tam her şey bitti derken yeniden hayata tutundum" Ebru İşeri de, zor bir dönemden geçtiğini ve çoğu zaman umudunu kaybetme noktasına geldiğini belirterek, "Tam 'her şey bitti' derken Rize'den bir bağışçının karaciğeriyle yeniden hayata tutundum. Çok zor günler geride kaldı. Burada gerek doktorlarımız gerekse sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilendi ve gördüğünüz gibi şu an karşınızda gayet iyi durumdayım" diye konuştu.

Nakille sağlığına kavuşan hastadan bağış çağrısı Organ bağışının önemine değinen Ebru İşeri, "Bir insanın yapabileceği en büyük iyilik organ bağışlamaktır. Organ nakli geçirmiş bir hasta olarak, onu çok bekledim, çok umut ettim. Umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da oldu, acabalarla yarıştığım çok zamanlar oldu. Tüm insanlarımıza sesimi duyurmak istiyorum; lütfen elinizden gelebiliyorsa, yapabileceğiniz en büyük iyilik bir hayat kurtarmak, o insana bir nefes verebilmek. Herkesi de bu duyarlı çağrıma davet ediyorum" dedi.