Sulakyurt’ta okullarda suçiçeği salgını

-Hastaneden detay

-Hasta dedesi ile röportaj

-Hasta çocuktan detay



( KIRIKKALE -ÖZEL-HD) KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde aynı bahçeye bakan üç okulun öğrencileri arasında suçiçeği hastalığının yayılması sonucu okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Sulakyurt’ta eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri son günlerde ilçe devlet hastanesine yoğun olarak suçiçeği şikâyetiyle gelmeye başladı.

Şikâyetin artması sonucu durumun bir salgın olduğunu değerlendiren ilçe kaymakamlığı tarafından tedbir amaçlı söz konusu okullarda eğitime ara verilmesi için Kırıkkale Valiliği'ne başvuruldu. Kırıkkale Valiliği ise okullarda dünden başlamak üzere 5 gün eğitime ara verdi. Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, hastalık belirtileriyle bugüne kadar hastaneye 40’ın üzerinde başvuru oldu. Şuan için hastalık takibi yapılan 22 hastanın olduğu öğrenildi. Hastalardan Metehan Nalçacı’nın dedesi Sebahattin Nalçacı, torununun geçen hafta Perşembe günü vücudunda küçük kızarıklarla eve geldiğini, daha sonra ise kızarıkların arttığını söyledi.



Nalçacı, torununun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

Nalçacı, torunu Metehan ile birlikte pek çok arkadaşının da aynı durumla karşılaştığını sözlerine ekledi.

