Şiddetli bilek ağrısı ‘karpal tünel sendromu’ belirtisi olabilir

-Muayene görüntüleri



( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ



- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerim Gökoğlu, bileklerdeki şiddetli ağrı ile birlikte seyreden, el ve parmak uyuşmalarının ‘karpal tünel sendromu’ belirtisi olabileceğini söyledi.



Karpal tünel sendromunu, özellikle bir veya iki elin bileğinden başlayan ve ilk üç parmağa sirayet eden ağrı ve uyuşmalar şeklinde tanımlayan Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerim Gökoğlu, hastalığın en ciddi nedeninin, uzun süre aynı pozisyonda duran bilekte sürekli basınç nedeniyle meydana gelen mikro travma olduğunu ifade etti.

Hastalığın en çok 30-50 yaşları arasında, kadınlarda, şeker ve vasküler damar hastalarında, alkol alanlarda, romatizması olanlarda görüldüğünü kaydeden Gökoğlu, hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabileceğini söyledi.



Gökoğlu, işi gereği bilgisayar ve mouse'u çok kullananlarda, marangozlarda, tenis oynayanlarda, şoförlerde, kasaplarda ve ev kadınlarda çok görülen karpal tünel sendromunun bulgularına ve tedavisine dair şunları söyledi: “Hastalıkta bulgu olarak geceleri artan ağrı ve uyuşma görülür, hastalık ilerlemişse gece uykudan uyandıran ağrılara da neden olabilir. Sonrasında parmaklarda ve el bileğinde güçsüzlük gibi farklı bulgularla kendini gösterebilir. Tedavisinde mümkün olduğunca o hareketlerden korunmak gerekir. Fizik tedavi modaliteleri ile şikayetlerin azaltılması sağlanabilir. Özellikle kas erimeleri gelişmiş, kuvvet kaybı, duyu kayıpları, uyuşmaları, karıncalanmaları, ağrı nedeniyle uyanmaları belirginleşmiş hastalarda sinirin elektriksel aktivitesini ölçen EMG testlerinin sonuçlarına göre de cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Geç kalınmış olgularda cerrahi tedavinin de verebileceği sonuçlar sınırlı kalabiliyor. O nedenle zamanında yapılacak cerrahi müdahaleler, kötü sonuçların önlenmesinde, daha kaliteli bir yaşam sağlanması açısından etkili olacaktır.” Gökoğlu, son olarak başlangıç aşamasındaki vakalarda, egzersizler ve bileğin korumasına yönelik yapılacak önlemlerle hastalığın ilerlemeden atlatılabileceğini sözlerine ekledi.

