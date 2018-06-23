Serebral Palsi hastası Merve annesinin azmiyle konuşmaya başladı

-Merve'nin okula girişi

-Merve'nin okulda çay servisi yapması

-Merve'nin annesi ile röportaj

-Merve'nin konuşması

-Merve'nin öğretmeni ile röportaj

-Merve'nin kitap okuması okulda detay

-Merve'nin annesi tarafından çekilmiş yüzmesi ve Basketbol oynama videosu

-Genel detay



( KONYA -DÜZELTME) KONYA



- Konya’da doğuştan Serebral Palsi hastası olan 13 yaşındaki Merve Hallıoğlu, annesinin azmi sonrası sosyal beceri ve havuz terapisi ile konuşmaya başladı.

Merkez Selçuklu ilçesinde oturan Hallıoğlu ailesinin kızları 13 yaşındaki Merve Hallıoğlu’na, 2 yaşlarında yaşadığı davranış problemleri nedeniyle götürüldüğü doktor tarafından Serebral Palsi hastalığı teşhisi konuldu. Doktorların Merve'nin iyi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiği önerisi üzerine sınıf öğretmeni olan anne Tanser Hallıoğlu, uzun araştırmalar sonunda Selçuklu ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin yolunu tuttu. Burada fizik tedavinin yanı sıra sosyal beceri ve havuz terapisiyle tedavi sürecine giren Merve Hallıoğlu, tedaviye olumlu cevap vererek kendisini ifade etmeye başladı.

Çocuklarındaki hızlı değişimi gören Hallıoğlu ailesi ve öğretmenleri sevince boğuldu. “Kızım beni öğretmen olarak kabul etmeyince ben de destek almaya ihtiyacım olduğuna karar verdim” Çocuğunun 4 yaşında ayağa kalktığını ve dil geriliği olduğunu fark eden Tanser Hallıoğlu, "Yaşıtlarına göre gelişim dönemine baktığımda çocuğum 10 kelime konuşuyordu. Ben bu duruma çok çabaladım. Çocuk 5 yaşına geldiğinde de farklı sınıfa veriyordum. Bu konuda da ne yapılması gerektiğini biliyordum bir öğretmen olarak. Ama kızım dedi ki bir gün, 'sen öğretmen değilsin'. Kızım beni o gün öğretmen olarak kabul etmedi. Ben de destek almaya ihtiyacım olduğuna karar verdim” dedi.

“Bazı şeyleri öğrenmek için tehlikeyi göze almak gerekiyor” Eğitim sırasında çocuğuna sosyal beceri ve havuz terapisi aldıran, bu sırada ise çocuğunun gelişiminde bazı tehlikeleri göze aldığını söyleyen anne Tanser Hallıoğlu, Merve'nin otobüsle rehabilitasyon merkezine gidip gelmesini sağlayarak ulaşım sorununu da aştıklarını söyledi.



“Zayıflayıp iyi olması için yüzme şarttı” Anne Tanser Hallıoğlu, Merve'nin zayıflaması için suya girip yüzmesinin gerektiğini belirterek, "Boş kaldıkça haftada 3 gün 5 gün hiç fark etmiyor. Suya girmesi lazım bu çocuğun, zayıflaması lazım. Vücut çok çirkin bir şekil aldı. Omuzda kambur, boynunda et yığını çıktı. Ben ortopediye götürdüm omurgada bir sıkıntı mı var diye ama orada da kilonun bunlara sebep olduğunu söylediler. Daha sonra çocuğum kilo verince güzelleşti, boyu uzadı” şeklinde konuştu.

13 yaşındaki Merve’nin sosyal becerilerinin yaşıt arkadaşlarının seviyesine geldiğini vurgulayan özel eğitim öğretmeni Tuğba Ağar da, “Merve ile dışarıya çıkabiliyoruz. Pastaneden simit alıyoruz. Burada kahvaltı yapıyoruz. Merve bunlarla sınırlı kalmayıp, şeker de getirip götürüyor. Sadece eğitim, akademik beceri değildir. Sosyal beceri olsun, iletişimi biz Merve ile yapıyoruz artık” dedi.

"Matematikten 100 alıyorum" Annesinin azmi sonucu konuşmaya başlayan ve derslerinde başarılı olan Merve Hallıoğlu, duygularını şu şekilde ifade etmeye çalıştı: "Derslerden matematikten 100 alıyorum. Teşekkür alıyorum. Babam da beni sinemaya ve yemeğe götürüyor. Annem tramvayı bilemiyor. Ben annem tramvayda uyurken 'anne durak kaçıyor uyan' diyorum."

