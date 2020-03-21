Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - İZMİR

- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını - Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri - Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlar İzmir , Denizli, Manisa ve Uşak'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destekİZMİR (AA) - İzmir , Denizli, Manisa ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek veren İzmir li vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.Bu sırada bazı sürücüler de korna çalarak alkışlara destek verdi.Denizli, Manisa ve Uşak'ta da vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.
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