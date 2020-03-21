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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - İZMİR

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - İZMİR

- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını - Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri - Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlarİZMİR - İzmir 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Koronavirüs Kamera Sağlık Çalışanları Kışla 

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