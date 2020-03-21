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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ÇANKIRI

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ÇANKIRI

- Sağlık çalışanlarına destek amacıyla vatandaşları alkışlaması ve ışıkları yanıp söndürmesi Çankırı , Çorum, Kastamonu ve Amasya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekÇANKIRI (AA) - Çankırı , Çorum, Kastamonu ve Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.Vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar, alkışın yanı sıra ev ve iş yerlerinin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da evinin balkonunda ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarına destek verdi.

Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla 

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