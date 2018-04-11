--AK Parti İl Başkanı ile röportaj

--Detayla



( KIRIKKALE - HD) Sağlık Bakanı Yardımcısı Öğütken'den "su çiçeği salgını" açıklaması- Öğütken: “İlçede bir problem yok” KIRIKKALE



- Kırıkkale ziyareti sırasında Sulakyurt ilçesindeki suçiçeği salgınına dair Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, şu an için ilçede herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.



Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kurulan Engelli ve Yaşlı Refakat Biriminin açılışı sonrası, AK Parti İl Yönetimi tarafından bağışlanan engelli araçlarının teslimi için Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okuluna geçti. Öğütken, burada çocuklara engelli aracının anahtarını teslim etti ve bir süre çocuklarla birlikte engelli aracını kullandı. Pazartesi günü Sulakyurt ilçesindeki üç okulun çocuklardaki suçiçeği salgını sebebiyle tatil edilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Öğütken, “Bu gibi hastalıklar görüldüğü zaman, bu şekilde tedbirler alınıyor. Bu tedbirin neticesi olarak da belki birkaç gün tatil veriliyor. Uygulamalarımız ve aşılarımız devam ediyor. İl Sağlık Müdürümüzün de söylediği gibi bir sağlık problemimiz yok. 22 çocuğun 22’si de sağlıklık vaziyette. Allah şifa versin” dedi.

Kırıkkale’de yapılaması planlanan engelli konuk evi hakkında Öğütken, “Hiç olmazsa onların günde bir gün rahat edebilecekleri, bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Ben de bunun Sağlık Bakanlığı tarafında takipçisi olacağım. Ailelerin bir gün işleri olsa, sağlık problemleri olsa tedaviye gitseler veya alışverişe gitseler, buna ihtiyaçları oluyor. Çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam arıyorlar. Bunu gerçekleştirebilirsek Güleryüzlerinin daha da artabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Şehre iş adamlarının desteği ile engellilere özel bir servis aracının kazandıracaklarını söyleyen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise, “Kırıkkale’de engellilere özel tasarlanmış bir araç yok. Sağ olsun şehirdeki iş adamlarımız Recep Uzelli ve Ali Rıza Kocaman, bunun sözünü bize verdiler. En yakın zamanda getireceğiz ve şehirdeki dört tane okula hizmet vermesi için aracın hibesi de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerçekleştireceğiz” dedi.

(MT-SLH-

