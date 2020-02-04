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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü

Bakan koca hastalarla telefon görüşmesi

( ANKARA ) ANKARA

Karantina Telefon Görüşmesi 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki vatandaşları tahliye eden uçaktaki görevlilerle telefonda görüntülü konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında olduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinin başhekimliğini ziyaret etti. Vatandaşların durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Koca, uçaktaki görevlilerle de telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Görevlilerin sağlık durumlarıyla da ilgili bilgi alan Koca, telefonda görevlilerle bir süre sohbet etti.
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