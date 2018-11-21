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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca - e-Nabız sistemi - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca - e-Nabız sistemi - ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Var olan şehir hastanelerimizi yeni dönemde üniversitelerimize açmak istiyoruz. Bugüne kadar tek üniversite ile yapıldı, bundan sonraki süreçte birden fazla üniversite ile iş birliği, birliktelik protokolleri yapabilmenin önü açılacak." dedi.
Koca, düzenlediği basın toplantısında, "e - Nabız"ın veri sistemiyle ilgili bilgi vererek, herkesin tüm sağlıkla ilgili bilgilerinin burada yer aldığını söyledi.

Bunun daha da geliştirilmesini istediklerini dile getiren Koca, "Özellikle son dönemlerde MR ve tomografi özelinde, SGK ödemesi tahakkuk etmeden doğruluğunu teyit etmek üzere bir ay önce başladığımız bir uygulama oldu. Bu uygulamada görüntü paylaşımı yapılarak tekrarların önüne geçmek istedik. Sadece görüntü paylaşımıyla yüzde 20'ye yakın talebin azaldığını gördük." diye konuştu.
Koca, bu süreçte, MR'ın veya tomografinin hangi standartlarda çekilmesi gerektiği, bu standartlar doğrultusunda bunun uygun olup olmadığının kontrolüne daha geçilmediğini ifade ederek, ileriki günlerde ayrı bir kontrol mekanizmasının devreye gireceğini anlattı."e - Nabız sistemi, akılcı ilaç uygulamasında olduğu gibi benzer şekilde akılcı tetkik, görüntüleme, hatta tedavi ve ameliyat dahil olmak üzere bize önemli bir zemin oluşturucak." diyen Koca, şunları kaydetti:"Hangi standartlarda, hangi durumlarda hangi tetkiklerin istenebileceği, hangi tedavi veya müdahalenin yapılabileceği noktasında da önümüzdeki dönemde e - Nabız üzerinden akılcı yaklaşımlarımız olacak. Özel, kamu ve üniversiteler dahil olmak üzere bize toplam yıllık maliyeti 1,7 milyar lira, gerisini siz hesaplayın."

Şehir Hastaneleri Hastane Basın Toplantısı Toplantı Ameliyat 

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