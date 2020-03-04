Sağlık Bakanı Koca:'Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu sürecin yönetimini 8 bakanlığımız birlikte yürütüyoruz'
Bakanın açıklaması
( ANKARA ) Sağlık Bakanı Koca:"Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu sürecin yönetimini 8 bakanlığımız birlikte yürütüyoruz"-"Umreden ve yurtdışından gelenler 14 gün zaman diliminde burada bulunumuş vatandaşların evlerinde zamanlarını geçirmelerini, hiç kimseyle temasta olmamalarını rica ediyoruz"
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