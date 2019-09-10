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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross ile bir araya geldi

- Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross ile bir araya geldi

-Bakan Koca ve Ross görüşmesi

( ANKARA ) ANKARA

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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Bu ziyaretin basta sağlık olmak üzere iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, ABD ile Türkiye’nin pek çok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki İs birliğinin zaman zaman sınamalarla test edilse de pek çok alanda gelişmeye devam ettiğini görmekten memnun olduğunu dile getirerek, “Tarihten bu yana süregelen bu is birliğinin, günümüz şartlarına göre yeni bir sekil alması gerektiğini düşünüyorum. Ülkelerimiz arasındaki 2018 yılında 20.7 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda her iki ülkenin de mutabık kalması iyi ilişkilerimizin geleceğine yönelik umut vadeden bir gelişmedir. Bu hedefin gerçekleşmesinde ticari denge unsurunun da gözetilmesi gerektiği inancındayım” diye konuştu.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Sağlık Bakanı Koca ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Sağlık alanında iki ülke arasında önemli bağlar olduğunu vurgulayan Ross, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkat çekti. (ND-BC -
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