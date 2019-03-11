- Sağlık Bakanı Koca: “2023’e kadar sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız”

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

-Bakanın çiçeklerle karşılanması

-Bakanın salona girişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

-Adaylarla fotoğraf çektirmesi

-İlçe merkezinde çocuklara hediye vermesi, esnafı selamlaması

-Seçim bürosu önünde fotoğraf çekimi

-Devlet hastanesinde hastane ziyareti

-Hasta çocuklara hediye vermesi

-Hastane önünde fotoğraf çektirmesi ve ayrılması



( ZONGULDAK )- “31 Mart sadece bir belediye seçimi değil” ZONGULDAK



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde partisinin Alaplı ilçe Teşkilatı tarafından düzenlenen aday ve proje tanıtım toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Koca Alaplı’da ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek başkan Recep Ocak ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Alaplı’ya 50 yataklı hastane sözü Daha sonra aday tanıtım toplantısına geçen Sağlık Bakanı Koca, Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun’un kendisinden Alaplı Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin büyütülmesi ve yeni ünitelerin açılmasına yönelik taleplerine cevap verdi. Bakan Koca, Alaplı halkına söz vererek “Biz Alaplı’ya 50 yataklı hastanenin yanında, ilçe sağlık müdürlüğünün ve aile sağlık merkezinin olduğu bir yapıyı plan ve projesi bitmiş haliyle ihalesini en erken dönemde yapmak üzere burada söz veriyoruz. Özellikle bu hastanenin hem yanık ünitesiyle, hem diyaliz ünitesiyle, hem de yoğun bakımlarıyla hizmet verecek bir hastane olacağını da söylemek istiyorum” dedi.

“31 Mart sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir” 31 Mart yerel seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, yeni dönem icraatı kalıcı kılacak bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.



Bakan Koca konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bizler sizlerin iradesiyle biliyor4sunuz yeni dönemde bir hükümet sistemi devreye girdi. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemidir. Cumhurbaşkanlığına geçişte 7-8 aylık bir zaman diliminden sonra 31 Mart seçim dönemine giriyoruz. Son 50 yılda ortalama 12-13 ayda bir seçimlerin yapıldığı bir dönemden 4,5 yıllık ve 2023 yılına kadar seçimin olmayacağı bir deneme giriyoruz. Geçmiş dönemin kodlarıyla hareket olmayacağı, ‘Bu gün git, yarın gel’ döneminin son bulacağı, daha pratik, sonuç alıcı, hızlı karar veren bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum. 31 Mart bu anlamda önemli bir fırsat. 31 Mart, yeni dönemi daha güçlenerek, icraatı daha güçlü kılarak geçireceğimiz bir dönem başlangıcı olacak. Özellikle de yerel yönetimlerin merkezi hükümetle yeni dönemde sinerjik yapısı da son derece önemli olacak. Oyunuzun sadece bir başkanlık, muhtarlık ve meclis üyeliği seçimi olmadığını bilin. Lider ve güçlü bir Türkiye’ye bölgede ihtiyaç var. Yeri geldiğinde ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyebilen bir lidere ihtiyaç var. 31 Mart bu anlamda ülke üzerinde hesapları olanlara cevap olması anlamında da önemli. Bu dönemde Türkiye'nin sınırlarını zorlayan ve yer yer tehditlerde bulunan dün stratejik ortak bildiklerimizin yer yer fırsatçılıklarını gördüğümüz bu dönemde güçlü lider bir Türkiye son derece önemli.” “2023’e kadar sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız” 2023’e kadar özellikle sağlık alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalar yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, hedeflerinin 4 yılda aşıda yüzde 100 yerli hale getirmek olduğunu vurguladı. Bakan Koca konuşmasında “Biz yeni dönemde özellikle sağlıkta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yerlileşmeyi ve millileşmeyi son derece önemsiyoruz. Bugüne kadar yapılamayanları yapma noktasında bir gayretle çabamız oluyor, olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca aday tanıtım toplantısının ardından ilçe merkezindeki esnaflarla selamlaştı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. AK Parti seçim bürosunu ziyaret edip partililerle fotoğraf çektiren Bakan Koca daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunup hastaları ziyaret etti. Ziyaret ettiği çocuk hastaların durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca kendilerine hediyeler verip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Koca hastane önünde toplu fotoğraf çekimin ardından Zonguldak il merkezine hareket etti. (VK-

