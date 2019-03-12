Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Ne Sağlık Bakanlığı ne de Maliye Bakanlığı şehir hastaneleri için asla borç yüklenim adı altında sözleşme imzalamadık'
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
( ANKARA ) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne Sağlık Bakanlığı ne de Maliye Bakanlığı şehir hastaneleri için asla borç yüklenim adı altında sözleşme imzalamadık"- "Türkiye'de hastanelerimizin ömrü ortalama 46 yıl. Şehir hastaneleri ve diğer hastanelerin eklenmesiyle 13 yıla ancak inebildik"- "Biz sadece Türkiye'nin değil geleceğin dünyasının hastanelerini inşa ediyoruz"- "Personel anlamında sorunumuz yok"- "Şehir hastanelerinde ne acil poliklinik sayısında, ne ameliyat sayısında ne de hasta yatan oranında herhangi bir garanti söz konusu değil"
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