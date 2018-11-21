Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakan Yardımcısı: ''Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlıyoruz' - KAYSERİ

Sağlık Bakan Yardımcısı: ''Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlıyoruz' - KAYSERİ

Sağlık Bakan Yardımcısı: ''Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlıyoruz" - KAYSERİ - Talas Belediyesi Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezinin açılış töreni - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin açıklaması''Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlıyoruz" - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: - "Biz maalesef sağlımızı kaybedince anlıyoruz. Sağlımızı kaybedene kadar bunun kıymetinin farkında olmuyoruz"KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Biz maalesef sağlımızı kaybedince anlıyoruz. Sağlımızı kaybedene kadar bunun kıymetinin farkında olmuyoruz." dedi.
Çeşitli açılış ve ziyaretler için Kayseri 'ye gelen Meşe, Talas Belediyesi Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı.
Meşe, törende yaptığı konuşmada, insan sağlının önemine değinerek, "Sağlığınız yerinde değilse hiçbir zenginliğin, malın mülkün anlamı yok. O yüzden Sağlık Bakanlığı olarak bizim temel amacımız, halkımızın sağlığını korumak, onların hastalanmamasını sağlamak. Hastalık durumunda da onlara en iyi sağlık hizmetini vermek bizim önceliğimiz. Biz maalesef sağlımızı kaybedince anlıyoruz. Sağlımızı kaybedene kadar bunun kıymetinin farkında olmuyoruz." diye konuştu.
Sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçen aile hekimliğiyle ilgili de bilgi veren Meşe, şunları kaydetti:"Ülkemizdeki sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm programı kapsamında hizmete giren aile hekimliği sistemi, birinci basamak tedavi hizmetinin verildiği yer. Aile hekimliğinin ana amacı, korunmadır. Halkımızı sağlıklı yaşamaya teşvik ve onların sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamaktır. Herhangi bir hastalık geldiğinde ise kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda gerekli tedavi hizmetlerini vermek, aile hekimlerimizin temel görevi. Eğer özel bir uzmanlık gerekiyorsa da hastalarımız aile hekimlerimizin danışmanlığında doğru uzmanlara sevk ediliyor."Konuşmanın ardından, hayırsever Fatma Kirazgiller tarafından yaptırılan sağlık merkezi hizmete açıldı.Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırsever Fatma Kirazgiller ile davetliler katıldı.

Sağlık Hizmeti Açılış Töreni Aile Hekimliği Sağlıklı Yaşam Sağlık Sistemi 

İlgili Foto Galeriler
Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı