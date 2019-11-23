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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir açılışa katıldı - DÜZCE

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir açılışa katıldı - DÜZCE

- Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'nın konuşması - Vali Zülkif Dağlı'nın konuşması - Plaket takdimi - Kurdele kesimi - Açılıştan görüntülerDÜZCE (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Lütfiye ve İsmail Baha Horuz Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.İlçeye bağlı Hacıyusuflar Mahallesi'nde hizmet verecek merkezin açılışında konuşan Eldemir, Düzce 'de 5 yatırımın toplu açılış törenini düzenlediklerini söyledi.

Tesislerin hepsini tek bir noktada açmak istediklerini ifade eden Eldemir, "Ancak Akçakoca'da hayır sahibi aracılığıyla yapılan merkeze ayrı bir önem verelim dedik. Onun için buradayız. Ben hanımefendilere huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hakikaten kadim bir gelenekten geliyoruz. Sağlık ve insana çok değer veren bir gelenekten geliyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden geliyoruz." diye konuştu.
- " Düzce sağlıkta en iyiler arasında"Eldemir, sağlık konusunda Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti:"Sağlık alanında da değişmeye çalışıyoruz. Bizim çocukluk yaşlarımızda Avrupa'nın değişik yerlerinde çalışanlar derlerdi ki Avrupa'da herkesin bir doktoru var. Hastanelere gidersiniz şöyle olur gibi bir şeyler anlatırlardı. Şükürler olsun biz de ülke olarak aile hekimliğine önem vererek herkesin bir aile hekimi olsun istedik. Düzce 'de bu anlamda 3 bin nüfusa 1 hekim düşüyor. Bu da Türkiye ortalamasında en iyi iller arasında. Akçakoca'da da bir hayırsever tarafından bu aile merkezi açılıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Vali Zülkif Dağlı da aile sağlık merkezi açmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, Eldemir'e ve hayırseverlere teşekkür etti.Hayırseverlere plaket takdimi yapılmasının ardından protokol üyeleri merkezin açılışını yaptı.Açılışa, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış Töreni Aile Hekimliği Siyasi Partiler Siyasi Parti Hayırseverler 

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