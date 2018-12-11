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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Saç derisi kopan kadına hayat veren müdahale - ANTALYA

Saç derisi kopan kadına hayat veren müdahale - ANTALYA

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden detaylar - Binnaz Sertçelik'in fotoğrafıSaç derisi kopan kadına hayat veren müdahale - Uşak'ta, tarlada çalışırken pancar toplama makinesine sıkışan kadının kopan saç derisi parçası, 53 saat sonra yerine dikildi - Eşi Tuğrul Sertçelik: - "Operasyon 7 saat sürdü. Saçları yüzde 90 tuttu, hatta saçları uzamaya başladı"ANTALYA (AA) - Uşak'ta, tarlada çalışırken saçlarının pancar toplama makinesine sıkışması sonucu saç derisinin bir parçası kopan kadın, 53 saat sonra yapılan ameliyatla yeniden saçlarına kavuştu. Antalya 'da 5 ay önce iş adamı Tuğrul Sertçelik ile evlenen 22 yaşındaki Binnaz Sertçelik, tatil için Uşak'taki ailesinin yanına gitti.Pancar tarlasında çalışırken saçını makineye kaptıran Sertçelik, yoğun kanamaya rağmen 1,5 kilometre uzaklıktaki evine traktörle dönmeyi başardı.Kentteki bir özel hastanede tedaviye alınan kadının, saç derisinin bir kısmının koptuğu, kaburgalarının ve omzunun kırıldığı, akciğer kanaması olduğu tespit edildi.Buradaki müdahalelerin ardından helikopterle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sertçelik'e, kopan deri nakledildi. Sertçelik, başarılı bir operasyonla yeniden saçlarına kavuştu.Gazetecilere açıklama yapan Tuğrul Sertçelik, eşinin tatil için gittiği Uşak'ta saçlarını pancar makinesine kaptırdığını anlattı.Baldızı ile eşinin tarlada çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini belirten Sertçelik, "100 dönümlük alan. Baldızım fark etmemiş. Eşim saçını makineye kaptırmış, kopan deri parçası orada kalmış. O haldeyken traktörle köye gelmiş." diye konuştu.
Eşine hastanede akciğer kanamasından tüp takıldığını belirten Sertçelik, daha sonra helikopterle Antalya 'ya sevk edildiğini anlattı.Eşinin o süreçte ciddi iç kanaması olduğunu dile getiren Sertçelik, şunları kaydetti:"Buradaki doktorumuz fotoğraf istedi, Uşak'tan kopan parçanın fotoğrafını attılar. Hemen getirsinler dedi.
Kopan saç derisi bir gün pancar motorunun içinde kalmış, sonra makineden çıkarmışlar, bozuk dolaba koymuşlar. Doktor getirin deyince, yakınlarımız araçla 3 saatte kopan parçayı yetiştirdi. 53 saat sonra ameliyat edildi. Operasyon 7 saat sürdü. Saçları yüzde 90 tuttu, hatta saçları uzamaya başladı.
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